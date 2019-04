#7 Schleich

Wohl fast jedes deutsche Kind spielt irgendwann einmal mit Hartgummifiguren aus dem Hause Schleich. Auch dies ist eine Erfolgsgeschichte Made in Germany. Schleich wurde 1935 in Stuttgart gegründet. Der Firmensitz befindet sich heute in Schwäbisch Gmünd. Die Firma ist vor allem für ihre naturgetreuen Nachbildungen von Tieren bekannt. Schleich erzielt laut der Rangliste 2018 Umsätze in Höhe von 156 Millionen Euro.