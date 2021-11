#10 Dell

Michael Dell gründete 1984 ein Unternehmen, aus dem später die Dell Computer Corporation wurde. Die Firma firmiert heute unter dem Namen Dell Technologies und zählt zu den größten Computerherstellern der Welt. Der „2021 EY and University of St. Gallen Family Business Index“ führte Dell mit einem Umsatz von 94,2 Mrd. US-Dollar auf Platz zehn der größten Familienunternehmen der Welt. Der 1965 geborene Firmengründer ist Vorstandsvorsitzender und CEO seines Unternehmens, das rund 158.000 Menschen beschäftigt. Er brachte Dell 1988 an die Börse. 2013 folgte die Kehrtwende in einem der größten Management-Buy-outs der US-Geschichte. Mittlerweile ist Dell wieder an der New York Stock Exchange notiert. Die Gründerfamilie kontrolliert den Angaben zufolge 75 Prozent der Anteile. Das Tech-Unternehmen lag im Index einen Platz vor Bosch.