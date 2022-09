Stellantis war in den „Global 500“ der größte Newcomer. Das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Hoofddorp entstand aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der Groupe PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot). Der Autobauer debütierte mit einem Umsatz von 176,7 Mrd. Dollar (plus 225 Prozent) auf Platz 29 der Rangliste. Beim Gewinn verzeichnete „Fortune“ ein Plus von 578 Prozent auf 16,8 Mrd. Dollar.