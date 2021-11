#7 Australien

In Australien nahm die Erdgasproduktion im ersten Corona-Jahr zwar leicht ab (minus 0,7 Prozent auf 142,5 Milliarden Kubikmeter). Auf lange Sicht hat aber keiner der aktuell zehn größten Produzenten die Fördermengen so stark ausgebaut wie Australien. BP attestierte dem Land von 2009 bis 2019 ein jährliches Plus von rund 11,9 Prozent. Kein anderer Vertreter der Spitzengruppe kam auch nur annähernd an eine zweistellige Steigerungsrate heran. Bei den Reserven belegte Australien Platz 13.