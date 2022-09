China will die Elektro-Energiewende auch mithilfe von Atomkraft schaffen. Der Kraftwerksbetreiber China National Nuclear blieb jedoch als eines von zwei Energieunternehmen in den „Global 500“ unter dem branchenübergreifenden Wachstumsplus von 19 Prozent. Der Umsatz stieg laut dem Ranking um 17 Prozent auf 38,3 Mrd. Dollar. Der Staatskonzern verbesserte sich um sieben Plätze auf Rang 364 und kam unter den größten Energieversorgern der Welt auf Platz neun. China National Nuclear war in seinem dritten Jahr auf der Liste der jüngste Vertreter in den Top 10.