#10 Rotterdam

Laut der Statistik des Hamburger Hafens für 2020 war Rotterdam der einzige Containerhafen außerhalb Asiens, der im ersten Jahr der Pandemie noch in der globalen Spitzengruppe mitspielen konnte. Dort wurden den Angaben zufolge 2020 rund 14,3 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen. Im Vorjahr waren es 14,8 Millionen Tonnen gewesen. Rotterdam gehörte damit zur Mehrzahl der Häfen dieser Rangliste, die 2020 ein Minus verbuchen mussten. Das europäische Logistikzentrum lag in der Statistik vor Dubai.

