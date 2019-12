#1 Free-floating Carsharing: Share Now

Die zwei größten Anbieter im Free-floating Carsharing vereinen ihre Kräfte. Aus Drivenow und Car-2-Go wurde zum 12. November 2019 das Unternehmen Share Now. Das Joint Venture von BMW und Daimler ist in Deutschland in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Stuttgart zu finden. Die Flotte umfasst 7200 Fahrzeuge, wie Share Now auf Anfrage mitteilte. „Mit einer globalen Präsenz von über 20.500 Autos in 26 Städten in 14 Ländern Europas und Nordamerikas sind wir heute der weltweit größte Anbieter von Carsharing-Lösungen“, heißt es bei dem Unternehmen.