Die größten reinen Rüstungskonzerne der Welt

Bei drei der Firmen in den Top 10 handelte es sich um Tochterfirmen. Sie wurden im SIPRI-Ranking ihrem Umsatz gemäß aufgeführt, bekamen aber keinen Platz zugewiesen. Zu ihnen gehörte das britische Unternehmen Devonport Royal Dockyard, eine Tochter der Babcock International Group. Es wurde von SIPRI mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 1,0 Mrd. Dollar zwischen Platz 93 und 94 eingeordnet. Das britische Unternehmen war einer von vier Konzernen in den Top 100, die ihr Geld ausschließlich mit Rüstung verdienten.