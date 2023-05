92 Ukraine & 70 Russland

Selbst inmitten eines brutalen Angriffskrieges waren die Ukrainer laut dem „World Happiness Report 2023“ in gewisser Weise glücklicher als ein Jahr zuvor und glücklicher als ein Drittel der übrigen Länder des Berichts. Die Ukraine verbesserte sich mit einem Mittelwert von 5,071 vom 98. auf den 92. Rang (2023 wurden allerdings weniger Länder untersucht). Die Ukrainer wurden im September 2022 befragt, also etwas über ein halbes Jahr nach der russischen Invasion. Die Experten attestierten den Ukrainern einen steilen Anstieg bei der empfundenen Nächstenliebe. Das führte dazu, dass das Ergebnis 2022 über dem nach der Annektion der Krim 2014 lag. In Russland nahm hingegen der Wert für Nächstenliebe ab. Aber auch hier fiel das Ergebnis besser aus als im Jahr zuvor. Russland kam im Glücksbericht auf Platz 70 (2022: Platz 80).

