Die Plattform „AirlineRatings.com“ bewertet nach eigenen Angaben fortlaufend die Sicherheit bei mehr als 430 Airlines weltweit. Sieben Fluggesellschaften erhielten im aktuellen Ranking (Stand: 12. Oktober 2022) lediglich einen von sieben möglichen Sternen. Am besten schnitt noch Nepal Airlines ab. Das Unternehmen hatte laut der Analyse in den vergangenen zehn Jahren keinen Todesfall zu beklagen und bekam in dieser wichtigsten Sicherheitskategorie deshalb die Höchstzahl von drei Punkten. Ein von zwei Punkten wurde es bei der Frage, wie viele ernsthafte Zwischenfälle von Piloten der Airline verursacht wurden.