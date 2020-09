Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Social Bots – Die Zukunft ist digital. Aber wie digital ist eigentlich Deutschland? Im Podcast „So techt Deutschland“ gewähren die besten Digitalexperten Einblicke in die Tech-Szene.



Seit mehr als einem Jahr sind E-Scooter Teil des Straßenverkehrs. Trotzdem gehören die bunten Roller, die vor allem in Großstädten als Angebot von Sharing-Diensten oft am Straßenrand stehen, schon fest zum Stadtbild dazu. Für viel Sympathien sorgen die E-Scooter bislang allerdings nicht. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Juni zufolge empfand etwa die Hälfte der Deutschen die Roller als störend. Florian Walberg, Gründer und Geschäftsführer von Urban Electrics, sieht das anders: „Sharing ist eine absolute Sensation.“ Dass die E-Scooter häufig im Weg stehen oder sogar im Fluss landen, liege ja nicht an den Rollern, sondern an den Menschen.

Ihn stört dagegen, wie lange es gedauert hat, bis die E-Scooter endlich auf deutschen Straßen fahren durften. „Es kann doch nicht sein, dass unsere juristische Trägheit es verhindert, dass eine so naheliegende, einfache technische Lösung nicht erlaubt sein wird“, bilanziert Walberg. Deswegen habe er die Angelegenheit selbst in die Hand genommen und sei „mit dem Kopf durch die Wand“. Walberg beschäftigt sich schon seit 2002 mit E-Scootern. Urban Electrics, das die Scooter für den Privatverkauf im Premium-Segment vertreibt, hat er in 2011 gegründet.

Auch bei der Weiterentwicklung ist das Start-up aktiv und hält schon einige Patente. Allerdings hat die Branche auch noch viel Potential für Neuerungen. Denn die Entwicklung der E-Scooter steht noch am Anfang. Walberg wünscht sich deshalb mehr Mut, denn Deutschland überrasche immer wieder mit Entwicklungen. In China sei zwar „das Industriemuseum Deutschland“ ein stehender Begriff, aber das greife zu kurz. „Wir sind manchmal echt langsam, aber die Ergebnisse sind manchmal auch echt geil“, sagt er.

Wie Mobilität künftig aussehen könnte, erzählt Florian Walberg in der neuen Folge von „So techt Deutschland“.

Alle Folgen von „So techt Deutschland“ finden Sie in der n-tv App, bei Audio Now, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Nehmen Sie die Feed-URL und fügen Sie „So techt Deutschland“ einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.