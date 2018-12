Für diese Bestenliste haben die Macher des Rankings „Best Countries“ vor einiger Zeit eigenen Angaben zufolge mehr als 6000 Entscheider aus der Wirtschaft befragt. Sie bewerteten die Kandidaten in neun Kategorien:

Verbindung zum Rest der Welt

Korruption

wirtschaftliche Stabilität

Bildungsstand

vorteilhafte Steuerpolitik

Lebensqualität

Sicherheit

Infrastruktur

stabile Rechtsordnung

Das Ranking wurde vom Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report in Zusammenarbeit mit der Beraterfirma BAV Group und der Business School der University of Pennsylvania (The Wharton School) erstellt.

/ 5 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #5 Dänemark büßte zwar im Vergleich zum Ranking 2017 einen Platz ein. Das skandinavische Land überzeugt aber weiterhin mit seiner zentrale Lage, einer gut ausgebauten Infrastruktur und hoch qualifizierten Fachkräften. Die im internationalen Vergleich hohe Körperschaftssteuer wurde stufenweise bis 2016 auf 22 Prozent gesenkt. @Kaleb Nimz / 5 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #4 Australien rutschte in der Rangliste ebenfalls um einen Platz nach unten. Das Land bietet nach Ansicht der Experten aber weiterhin ausgezeichnete Bedingungen für einen Firmensitz. Dazu gehören eine insgesamt florierende Wirtschaft, gute Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und exzellente Verbindungen in alle Welt. @Gukhwa Jang / 5 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #3 Luxemburg verbesserte sich im Vergleich zu 2017 um sechs Plätze. Die befragten Experten lobten insbesondere die günstigen Steuerbedingungen in dem Großherzogtum. Unternehmen profitieren den Angaben zufolge ferner von einer stabilen und transparenten Regierungsführung. @Dan Newman / 5 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #2 Kanada: Das zweitgrößte Land der Welt hat den Spitzenplatz des Rankings nur knapp verpasst. Die Tester lobten Transparenz bei Regierungsführung und Geschäftspraktiken, eine gut ausgebaute Infrastruktur, bestens ausgebildete Fachkräfte sowie die allgemein hohe Lebensqualität. Im Dezember 2017 sank die Arbeitslosenzahl in Kanada zudem auf ein historisches Tief. @Randolph Domingo / 5 Vorheriges Bild – Nächstes Bild #1 Schweiz: Niedrige Arbeitslosenzahlen, gut ausgebildete Fachkräfte und beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit mit an der Spitze – die Schweiz belegt nicht nur Platz eins bei den besten Ländern für den Firmensitz. Die Alpenrepublik konnte sich auch die erste Position im Ranking der besten Länder der Erde sichern. Die Schweiz investiert den Angaben zufolge 2,97 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung. Deutschland belegte in der Firmensitz-Bestenliste übrigens Platz zehn.

