#1 Berlin

Berlin bleibt auch nach dem Krisenjahr 2020 die unbestrittene Fintech-Hochburg Deutschlands. „Die Bedeutung Berlins für den deutschen Fintech-Sektor ist enorm“, teilte Comdirect mit. Die Bundeshauptstadt spiele sowohl bei der Anzahl an Fintechs (über 300 von deutschlandweit 946) als auch bei Neugründungen und Wagniskapital weiterhin in einer eigenen Liga. Die Studienmacher verzeichneten Investitionen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro für Berliner Fntechs. Das waren zwei Drittel der gesamten Fintech-Investments. Allerdings büßte der Spitzenreiter den Angaben zufolge etwas an Strahlkraft ein. Berlin hatte in der Studie 2019 noch bei 72 Prozent der Finanzsummen für sich reklamiert. Außerdem stellten die Autoren fest: „Zwar ist immer noch fast jedes dritte Fintech in Deutschland in Berlin angesiedelt, die Bundeshauptstadt hat aber erstmals weniger Fintechs als die darauffolgenden drei Städte München, Hamburg und Frankfurt zusammen.“