#2 Rossmann

In den USA ist der Gang in die Drogerie eine eher freudlose Angelegenheit. In Deutschland sollen die Filialen hingegen nach der Pleite von Schlecker Wohlfühlorte sein. Dieser Anspruch spiegelt sich in einem starken Markenimage der Branchenführer wider. Rossmann wurde in der YouGov-Umfrage im Schnitt mit 39,2 Punkten bewertet und kam mit komfortablem Vorsprung vor Ikea auf Rang zwei. Dieselbe Platzierung nahm Rossmann in der Kategorie „Einzelhandelsgeschäft“ ein. Denn die Spitzenposition ging an einen direkten Konkurrenten.