#2 Netflix

Die Bestenliste „Best Brands 2020“ war von digitalen Marken dominiert worden. Aus gutem Grund, erklärte YouGov damals bei der Veröffentlichung der Ergebnisse: „Unternehmen wie Google, YouTube und WhatsApp sind naturgemäß an den meisten Orten der Welt für jeden mit Internetzugang verfügbar.“ Allerdings hapert es unter den Nutzern offenbar bei der Bereitschaft zur Mundpropaganda. Google, YouTube und WhatsApp fehlten in den Top 10 der Recommend-Charts 2021. Stattdessen wurde der Streamingdienst Netflix mit 66 Punkten zur am häufigsten empfohlenen Digitalmarke der Welt (Best Brands 2020: Platz sechs). Die USA führten die Länderwertung mit vier Unternehmen an.