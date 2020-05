Die Autobranche setzt mit der Forderung nach einer Autokaufprämie auf ein altbekanntes Mittel – und erntet dafür Kritik und Skepsis. Aber was hat die Prämie eigentlich in der Finanzkrise gebracht? Ein Überblick in Zahlen.

Nachfrageeinbruch, Produktionsstopp wichtiger Zulieferer im Ausland und schließlich die vorübergehende Schließung der eigenen Werke: Die Corona-Krise hat in der deutschen Autoindustrie erhebliche Spuren hinterlassen. Nachdem der Absatz im ersten Quartal um fast ein Viertel eingebrochen ist, fordert die Branche jetzt staatliche Unterstützung – in Form einer Autokaufprämie.

Bei Umweltschützern und Klimaaktivisten stieß der Vorschlag auf erheblichen Gegenwind. Aber auch immer mehr Ökonomen zeigen sich skeptisch. So kritisierte die „Wirtschaftsweise“ Monika Schnitzer die Idee von Kaufprämien für Neuwagen. Ihre Begründung: Die Autobranche habe wichtige Trends wie die E-Mobilität und Wasserstofftechnologie verschlafen.

Die Politik hat eine endgültige Entscheidung über die Prämie vorerst vertagt. Die Länder mit wichtigen Autokonzernen Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg sprachen sich zwar zuletzt für staatliche Kaufanreize von bis zu 4000 Euro aus. Auf dem Autogipfel Anfang Mai kündigte die Bundesregierung an, eine endgültige Entscheidung werde Anfang Juni fallen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) signalisierte ebenfalls bereits Ende April, dass etwaige Prämien vom CO2-Ausstoß abhängig gemacht werden. Eine „Eins-zu-Eins-Wiederholung“ früherer Maßnahmen werde es dagegen nicht geben.

Gemeint ist damit die sogenannte Umwelt- oder Abwrackprämie, die der Autobranche 2009 helfen sollte, die Finanz- und Wirtschaftskrise zu überstehen. Aber was hat die Autokaufprämie von damals eigentlich gebracht? Eine Bilanz in Zahlen:

#1 Zwei Millionen Prämien-Nutzer

5 Mrd. Euro stellte der deutsche Staat für die Prämie bereit. Potentielle Autokäufer sollten 2500 Euro erhalten. Rund zwei Millionen Menschen nutzten die Umweltprämie und legten sich ein neues Auto zu. Ursprünglich sollten als Anreiz für den Autokauf nur 1,5 Mrd. Euro fließen, angesichts der Flut an Anträgen stockte die Regierung aber nochmals auf. Das machte sich auch in den Verkaufszahlen bemerkbar. Mit 3,8 Millionen verkauften PKWs galt 2009 als bisheriges Rekordjahr der Branche. Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 2008 lag der Wert durchschnittlich bei 3,3 Millionen Autos.

#2 Zwei Drittel der Neuzulassungen waren Kleinwagen

Bei Kleinwagen fiel die pauschale Prämie besonders ins Gewicht – und kurbelte daher die Verkaufszahlen an. Ein Blick auf die Neuzulassungen für 2009 zeigt dabei einen Anstieg von 920.965 Kleinwagen. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Wachstum um 65,7 Prozent. Unter den deutschen Autobauern hatte dabei vor allem VW die Nase vorn: Bei den Neuzulassungen legte der Wolfsburger Autobauer um knapp ein Drittel zu. Der Absatz von Wagen der oberen Mittelklasse ging dagegen um knapp 16 Prozent, der der Oberklasse um knapp 18 Prozent zurück. Vor allem Autobauer im Premiumsegment wie BMW und Daimler hatten hier das Nachsehen.

#3 Elf Prozent mehr Marktzuwachs bei ausländischen Marken

Neben VW profitierten aber vor allem ausländische Hersteller mit ihrem Kleinwagenmodellen. Fiat steigerte seinen Absatz in 2009 um 86 Prozent, dicht gefolgt von Hyundai mit einem Absatzplus von 77 Prozent. Insgesamt erreichte der Marktanteil für ausländische Marken in dem Krisenjahr 55 Prozent – und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent an. Die Abwrackprämie zur Rettung der deutschen Autoindustrie ging damit zu großen Teilen an Hersteller im Ausland.

#4 2010: Einbruch der Verkaufszahlen um knapp ein Viertel

Die Prämie motivierte auch potentielle Autokäufer, die sich eigentlich erst viel später einen neuen Wagen zugelegt hätten, 2009 aber noch von der Prämie profitieren wollten. Nach dem Verkaufshoch sackten die Verkaufszahlen im folgenden Jahr daher um 24 Prozent auf 2,9 Millionen Fahrzeuge ab.

