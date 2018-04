Die Tage von Matthias Müller als VW-Konzernchef sind gezählt. Früher als geplant traf sich der Aufsichtsrat des Autokonzerns, um einen grundlegenden Personal- und Konzernumbau zu beschließen. Im Anschluss teilte VW mit, dass der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess Müller beerben wird und dass die einzelnen Konzernmarken in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. „Die Einführung der Markengruppen ‚Volumen‘, ‚Premium‘ und ‚Super Premium‘ und die geplante Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit von ‚Truck & Bus‘ bilden die Voraussetzung für eine stärker subsidiäre Führung des Konzerns”, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Diese neue Aufteilung verschlanke die Konzernsteuerung, nutze Synergien konsequent in den einzelnen operativen Einheiten und beschleunige die Entscheidungen, so die Hoffnung des Aufsichtsrates.

Umbauarbeiten haben Tradition in der Geschichte des Autobauers. Viele Vorstandsvorsitzende legten Hand an die Strukturen des riesigen Unternehmens, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: