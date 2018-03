Gebr. Sanders

Der Markt der angenehmen Nachtruhe ist hart umkämpft. 2017 traf es neben der Matratzen direct AG ein weiteres Traditionsunternehmen aus Deutschland. Der 1885 gegründete Bettwarenhersteller Gebr. Sanders musste Ende 2016 die Zahlungsunfähigkeit anmelden. Der Familienbetrieb wurde seit 1. Januar 2017 im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung geführt. Betroffen waren laut Medienberichten 170 Mitarbeiter am Stammsitz in Bramsche sowie 570 Beschäftigten in Werken in der Ukraine. Die österreichische Grosso Holding kaufte Sanders.