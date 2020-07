Häagen-Dazs

Ein so schwer auszusprechender Namen kann eigentlich nur authentisch sein. Warum sonst sollte sich ein Unternehmen einen derartigen Zungenbrecher antun? Tatsächlich ist Hägen-Dazs jedoch pure Erfindung. 1961 gründeten die Einwanderer Rose und Reuben Mattus in New York City eine Eismarke. Deren Name sollte (zumindest für amerikanische Ohren) dänisch klingen und originell sein. Heraus kam Häagen-Dazs. Ironie der Geschichte: 1980 verklagte der Konzern den US-Eishersteller Frusen Glädjé. Der hatte sich einen schwedischen Namen zugelegt, der in der vermeintlichen Heimat allerdings ebenfalls keinen Sinn ergibt. Häagen-Dazs warf dem Konkurrenten vor, seine „einzigartige skandinavische Marketingstrategie“ kopiert zu haben. Der New Yorker Richter Kevin Duffy wies die Klage ab. In der Urteilsbegründung fiel das Wort „grotesk“. Letztlich hatte Hägen-Dazs aber doch das letzte Wort. Frusen Glädjé ist vor langer Zeit vom Markt verschwunden.