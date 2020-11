#8 Fresenius

Die Fresenius Gruppe landete im Vergleich des Jahresumsatz 2019 unter den deutschen Familienunternehmen auf Platz acht. Der Gesundheitskonzern mit Sitz in Bad Homburg erwirtschaftete laut dem Ranking einen Umsatz in Höhe von 35,4 Mrd. Euro. Größter Aktionär des ist die Else Kröner-Fresenius-Stiftung. Else Kröner, die 1988 verstorbene langjährige Firmenchefin, hat ihr gesamtes Vermögen der Stiftung übertragen.