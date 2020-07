#9 Jever

Fast jeder zehnte Deutsche (9,2 Prozent) würde laut der Umfrage Jever kaufen. In Bremen rangiert das extra herbe Bier aus Friesland auf dem dritten Platz. Die Geschichte des Friesischen Brauhauses zu Jever begann 1848 mit dem Gastwirt Diedrich König. Damals gab es in der Region 20 kleine Braustätten. Jever setzte früh auf Marketing, um aus der Masse hervorzustechen. Während die Konkurrenten ihr Bier in Krügen auslieferten, gab es Jever ab 1870 in grünen Flaschen. Seit 1934 hob sich das Bier auch geschmacklich ab. Braumeister Ernst Böhme entschied sich, dem Wasser eine Spur mehr Hopfen beizumischen, wodurch das Pilsener seinen (friesisch) herben Geschmack erhielt. Das Brauhaus wurde erst an die Bavaria-St. Pauli-Brauerei in Hamburg-Altona verkauft. Später ging es an die Gebrüder Herz (Tchibo) und schließlich an die Radeberger Gruppe. Heute werden laut offiziellen Angaben bis zu 60.000 Flaschen pro Stunde abgefüllt. Das „v“ im Namen wird beim Bier übrigens als „w“, bei der Stadt – bis heute der Firmensitz – als „f“ ausgesprochen.