Eine Studie der Europäischen Zentralbank hat es schon gezeigt: Die Deutschen sind die Bargeldkönige der Eurozone. Durchschnittlich 103 Euro trägt demnach jeder Bundesbürger im Durchschnitt im Portemonnaie herum. Das Marktwächterteam der Verbraucherzentrale Sachsen wollte es genauer wissen. Wie viel und wie oft heben die Deutschen Geld ab und was sind die bevorzugten Bargeldquellen?

Eine in Auftrag gegebene Erhebung des Marktforschungsinstitutes Forsa ergab kürzlich: 38 Prozent der befragten Girokontenbesitzer ziehen mindestens einmal pro Woche am Geldautomaten Scheine. 27 Prozent gehen alle zwei Wochen, 23 Prozent mindestens einmal monatlich. Im Durchschnitt werden jedes Mal 248 Euro abgehoben. Jüngere Verbraucher benötigen weniger Bargeld oder heben es häufiger ab. Sie kommen der Umfrage zufolge mit knapp 127 Euro aus. Menschen über 70 Jahre heben hingegen jedes Mal rund 339 Euro ab.

An vielen Kassen in Supermärkten und Tankstellen bekommen Kunden mittlerweile ebenfalls Bargeld, wenn sie mit ihrer Girokarte bezahlen. Diese Option wird von den Verbrauchern der Erhebung zufolge jedoch weitgehend verschmäht. 78 Prozent gaben an, noch nie diese Alternativen zum Geldautomaten in Anspruch genommen zu haben. Jeder zehnte Befragte nutzt das Angebot höchstens viermal im Jahr.

Auf noch weniger Akzeptanz stößt das digitale Bezahlen per Smartphone. 97 Prozent haben noch nie mittels Near Field Communication (NFC) oder einer Bezahl-App ihre Rechnung beglichen. Beim bargeldlosen Zahlen setzen die deutschen Verbraucher lieber auf bewährte Giro-, Kredit- oder Geldkarten. Zwei von drei Befragten nutzen diese Zahlmöglichkeiten regelmäßig, 16 Prozent sogar täglich.

Quelle: https://ssl.marktwaechter.de/pressemeldung/verbraucher-nutzen-mehrheitlich-bargeld