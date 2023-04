Das ostwestfälische Unternehmen Harting hat nach Capital-Informationen Ethernet-Kabelverbindungen nach Russland geliefert, die in russischen Angriffsraketen verbaut werden

Exklusiv Deutsche Bauteile landen in russischen Raketen

von Capital-Redaktion Das mittelständische Unternehmen Harting hat nach Kriegsbeginn weiter Kabelverbindungen im Millionenwert nach Russland verkauft. In Berliner Sicherheitskreisen werden Reputationsschäden für die deutsche Industrie befürchtet

Deutsche Unternehmen unterstützen den russischen Krieg in der Ukraine durch die Lieferung elektrischer Bauteile, die offiziell keinen Sanktionen unterliegen. Das Wirtschaftsmagazin Capital (Heft 5/2023, erscheint am 13. April) berichtet über den Fall des ostwestfälischen Unternehmens Harting, dessen Ethernet-Kabelverbindung in einer russischen Angriffsrakete vom Typ Iskander 9M727 entdeckt worden sind. Diese Raketen setzt Wladimir Putins Streitmacht im Krieg gegen die Ukraine ein.

Harting hatte nach Kriegsbeginn weiter Bauteile im Wert von über 13 Mio. Dollar nach Russland geliefert – auch an Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes. In Berliner Sicherheitskreisen geht die Sorge vor Reputationsschäden für die deutsche Industrie um, wenn solche Lieferungen nicht gestoppt werden. Die russische Regierung sucht im Ausland systematisch nach Halbleitern und anderen Komponenten für die Produktion von Kriegswaffen und bedient sich dabei vor allem kleinerer Vermittlerfirmen, die hohe Provisionen kassieren.

Der deutsche Mittelständler Harting gehört zu den Pionieren des Russlandgeschäfts und hatte bereits 1993 eine Tochtergesellschaft in St. Petersburg gegründet – mit direkter Unterstützung des damaligen Vizebürgermeisters der Stadt: Wladimir Putin.

Hinweis: In der ersten Version dieses Artikels hieß es in der Überschrift, dass das Unternehmen Raketenteile nach Russland liefere. Dies ist nicht der Fall, wir haben die Überschrift entsprechend angepasst.