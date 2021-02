Die Bilder gingen um die Welt: Tausende von LKWs stauten sich in den Weihnachtstagen an Grenzen und Häfen, nachdem Frankreich aus Angst vor Virus-Mutationen seine Grenze zu Großbritannien geschlossen hatte. Corona hat den Warenverkehr ins Stocken gebracht. Viele befürchteten einen Vorgeschmack auf den Brexit. Mit dem 1. Januar dieses Jahres ist das Vereinigte Königreich aus der EU-Zollunion ausgetreten. „Die Logistiker konnten in den letzten zwölf Monaten zeigen, dass sie systemrelevant sind und was sie leisten können,“ sagte Detlef Trefzger, Chef des Logistikunternehmens Kühne + Nagel, im Podcast „Die Stunde Null.



Einen Monat nach dem Brexit zog der Logistikchef Bilanz. „Die Lage an der Grenze ist derzeit sehr entspannt,“ sagte Trefzger, der das Unternehmen mit Sitz im Schweizer Schindellegi seit 2013 führt. Ein Grund sei das „historisch niedrige Volumen“. Am Jahresende seien noch 9000 LKWs pro Woche an der Grenze abgefertigt worden, derzeit sind es in etwa die Hälfte. Denn viele Lager seien vorher gefüllt worden, und „Staus gebe es eher bei den Herstellern oder den Exporteuren“. Ursache seien etwa die neuen Anforderungen bei der Dokumentation, die viele Unternehmen überfordert habe. Es habe „große Überraschungen“ für viele Firmen gegeben, auch wenn Kühne + Nagel seine Lkws und Schiffe mit einer Software digital vorher abfertige. Außerdem habe der Logistiker seine Kunden monatelang auf den Brexit vorbereit und trainiert, sagte Trefzger.

Mit mehr als 78.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Kühne + Nagel zu den weltweit führenden Gütertransport- und Logistikunternehmen. Nachdem der Vorjahres-Umsatz von Kühne + Nagel im ersten Halbjahr um 7,5 Prozent zurückgegangen war, zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte ein starker Aufwärtstrend.

Das Unternehmen ist derzeit maßgeblich an der Lieferung und Lagerung des Corona-Impfstoffes beteiligt, im Falle des Moderna-Vakzins teilweise bis zur letzten Meile. „Seit Sommer letzten Jahres beschäftigen wir uns mit dem Thema der Erholung, und haben uns auf eine Impfstoff-Logistik vorbereitet“, sagte Trefzger. Er warb dennoch für Geduld und Realismus bei der Impfkampagne. „Es wird länger dauern“, sagte er.

