Ausgerechnet Italien und Spanien wurden massiv von der Corona-Krise getroffen – und brauchen nun hände­­ringend Touristen, um den Niedergang ihrer angeschlagenen Wirtschaft zu stoppen. In der Ausgabe 07/2020 hat Capital beide Länder in einer Doppelanalyse verglichen. Den Artikel zu Spanien veröffentlichen wir am Sonntag



Das Grand Hotel Rimini ist zurück – nach fast drei Monaten Pandemie-Leerstand. So lange war das Haus in seiner 112-jährigen Geschichte nie geschlossen, und seine Wiedereröffnung hat für viele hier Symbolcharakter: Wenn das berühmteste Hotel des begehrtesten Badeorts endlich wieder Gäste empfängt, dann darf man vielleicht auf die Rückkehr der Touristen nach Italien hoffen – und auf das Comeback eines Landes, das von der Pandemie so früh und hart getroffen wurde wie kein zweites in Europa.

„Wir werden unseren Gästen den gleichen Urlaub bieten wie immer“, verspricht Paola Batani. Die 42-Jährige ist die Chefin der Batani Select Hotels, ihre Gruppe betreibt neben dem Grand Hotel Rimini zehn weitere Luxusunterkünfte an der Riviera. Deren Schließung habe das Familienunternehmen ein Drittel des Jahresumsatzes gekostet, sagt Batani. „Es war ein Schock für uns, wir haben Millionen verloren. Aber dann haben wir ein Sicherheitskonzept erarbeitet.“

Tourismus – die große Chance auf Erholung

Die Gäste sollen nun so gut wie möglich auseinandergehalten werden. Platz dafür gibt es genug auf dem Riesengelände des Grand Hotel Rimini. Paola Batani gibt sich optimistisch: „Der Tourismus wird neu starten und unsere Wirtschaft wieder stark machen.“

Aber werden tatsächlich Gäste kommen? Bringen sie Italien einen Stimmungsumschwung? Es wäre so wichtig: für das Land, aber auch für das vereinte Europa. Denn dessen Sollbruchstelle heißt Italien. Seit Jahren siecht die Wirtschaft hier vor sich hin. Die monatelange Lahmlegung von Industrie und Tourismus droht dem Land nun den Rest zu geben.

Tausende Betriebe stehen am Rand der Pleite, bis zu einer Million Menschen droht die Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig wollen so viele Italiener wie nie zuvor raus aus dem Euro und der EU. Sie fühlen sich verraten, von den Nordeuropäern, die viele hier als egoistisch, als geizig empfinden – und deren Geld man nun dringender braucht denn je.

„Wenn Italien überhaupt eine Erholung gelingen kann, dann nur durch den Tourismus“, sagt Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank. In normalen Zeiten macht der Sektor 13 Prozent der italienischen Wirtschaftsleistung aus, verschafft 4,2 Millionen Menschen Arbeit und ist einer der wenigen Wachstumstreiber.

Um die Branche zu retten, hat die Regierung in Rom eine radikale Kehrtwende gestartet. Nach einem der striktesten Lockdowns weltweit hat sie früher als die meisten die Grenzen wieder geöffnet. Die ursprünglich geplanten vier Meter Mindestabstand zwischen den Strandliegen wurden auf Druck der Reiselobby auf einen Meter reduziert. Heimische Familien sollen bis zu 500 Euro Prämie für Ferien in Italien bekommen. Für die mit Abstand wichtigste ausländische Urlaubergruppe, die Deutschen, hat Außenminister Luigi Di Maio sogar mit Österreich einen Durchfahrtskorridor über den Brenner ausgehandelt.