Seit zwei Jahren darf ich mich als Mitglied des Bundestags im Herzen unserer Demokratie einbringen. Einer von 709 Abgeordneten zu sein ist ein Privileg, das zugleich große Verantwortung bedeutet. Davor war ich Student und als Fulbright-Stipendiat im Ausland, habe promoviert und war bei einer renommierten Strategieberatung tätig. Reden wir nicht drum herum: Ich gehöre zu denen, die man – zumindest im weitesten Sinne – „Elite“ nennt: gut ausgebildet, mobil, liberal, auf der Gewinnerseite von Globalisierung und Digitalisierung stehend.

Gemeinsam mit anderen jungen Führungspersönlichkeiten hat mich Capital in diesem Jahr zur „jungen Elite“ ernannt, die „Top 40 unter 40“. Ich bin mit diesem Status nicht aufgewachsen, sondern viel mehr durch Bildung reingewachsen. Auch daher treibt mich die Frage um, was es überhaupt bedeutet, Teil einer Elite zu sein – und Entscheidungen zu treffen, die das Leben vieler Menschen beeinflussen. Was müssen Eliten heute leisten, damit das wichtigste politische Ziel überhaupt erreicht wird: den Menschen das Leben heute und morgen leichter und besser zu machen? Oder anders ausgedrückt: Fortschritt zu gestalten.

Eliten in Politik und Wirtschaft sind massiv in die Kritik geraten. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Welt vor zehn Jahren in eine dramatische Finanzkrise und historische Rezession gestürzt ist. Auto-Manager haben mit Abgas-Tricks unsere Leitbranche sowie die Marke „Made in Germany“ in Verruf gebracht. Politiker haben sich jüngst weder beim Kampf gegen den Klimawandel noch bei der Weiterentwicklung der Europäischen Integration sonderlich mit Ruhm bekleckert.

Versagen unsere politischen und wirtschaftlichen Eliten? Sicher nicht alle, aber es fällt schwer, zu widersprechen. Und zugleich tut es weh. Denn egal ob beim Brexit, bei der Kampagne von Trump oder den Angriffen der AfD auf unsere Demokratie: Überall stoßen wir auf rechtspopulistische Erzählungen einer angeblich „abgehobenen Elite“, die gegen die Interessen des „ wahren Volkes“ agiere. Eliten, so das Narrativ, würden herablassend auf alles Kleinbürgerliche schauen, gleichzeitig jedoch ihren eigenen hohen moralischen Ansprüchen nicht gerecht werden. Da Eliten eng mit dem liberalen Rechtsstaat und der offenen Gesellschaft in Verbindung gebracht werden, gerät mit ihnen gleich die ganze Demokratie in die Krise.

All das hat dazu geführt, dass Eliten extrem verunsichert sind. Nirgends konnte ich das kürzlich so gut beobachten, wie an dem Ort, der vielleicht wie kein zweiter für die Ausbildung von Eliten steht: Harvard. Während meiner Teilnahme an einem einwöchigen Seminar an der John F. Kennedy School of Government bekam ich den Eindruck, als würden sich hier die Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft selbst bemitleiden. „Hier auf dem Campus, da ist man noch jemand, aber draußen, in der Realität, erfährt man pure Ablehnung“, war zum Beispiel von einer hochrangigen Beraterin der Obama-Administration zu hören. Auf mich wirkte sie desillusioniert, geradezu verzweifelt.

Doch wir brauchen Eliten! Wir haben sie immer gebraucht. Damit meine ich Menschen, die bereit sind Verantwortung für etwas zu übernehmen, das größer ist als sie selbst. Es waren Eliten, die nach dem Krieg dazu beitragen haben, dass sich die Bundesrepublik eine freiheitliche Verfassung gegeben hat und sich am Leitbild einer soziale Marktwirtschaft orientiert. Dank der Zukunft zugewandter Eliten hat Deutschland unter dem Dach der Europäischen Union seinen Platz gefunden. Ein Blick nach Großbritannien und dem bevorstehenden Brexit zeigt zugleich, dass Eliten auch wieder einreißen können, was andere aufgebaut haben. Das sollte uns Warnung sein, dass nichts selbstverständlich ist.

Und heute? Was müssen Eliten jetzt leisten, damit wir am Ende des kommenden Jahrzehnts überzeugt (und überzeugend) sagen können: das waren zehn gute Jahre! Was ist unsere Aufgabe, damit wir das Klima schützen, die Demokratie stärken und Ungleichheit im digitalen Kapitalismus einhegen – allesamt Ziele, die gesellschaftlich breit anerkannt sind. Was sollten wir von Eliten erwarten und auch einfordern? Ich konzentriere mich auf drei Aspekte.

Unterschiedliches übersetzen!

Es reicht heute nicht mehr, bloß die Interessen der eigenen Gruppe oder Organisation voranzutreiben. Eliten sollten heute Unterschiedliches zusammendenken, verschiedene Perspektiven einnehmen oder, wie es der Soziologe Armin Nassehi beschreibt, unterschiedliche gesellschaftliche Logiken ineinander übersetzen.

Nirgends sieht man unser Defizit an Übersetzung und Umsetzung so sehr wie bei der Klimapolitik. Klima schützen, Geld verdienen, Arbeitsplätze sichern, Technologien entwickeln, Infrastruktur schaffen, Investitionen finanzieren, Planungsrecht modernisieren, Bürgerinitiativen einbinden oder Föderalismus gestalten: Unterschiedliche Akteure bewegen sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern mit unterschiedlichen Interessen. Heute geht es aber darum, dieses Nebeneinander zu überwinden, sich gegenseitig zu irritieren und gerade dadurch gemeinsam Neues zu schaffen.

Während Rechtspopulisten einfache Antworten auf komplexe Fragen haben, müssen Eliten das exakte Gegenteil tun: Sie müssen ihre Netzwerke auch außerhalb ihrer Organisationen nutzen, um Komplexität zu ergründen, Dilemmata offenzulegen und ganzheitliche Lösungen in die Praxis umzusetzen. Das Narrativ ist dabei zwar wichtig – auch und gerade beim Kampf gegen den Klimawandel, wichtiger sind aber sichtbare Erfolge: Führt eine Maßnahme dazu, dass C02-Emissionen zurückgehen? Das kann weniger Autos in den Städten, dafür aber mehr Windräder in ländlichen Regionen bedeuten. Wie justieren wir das Zusammenspiel von Markt und Staat, von sozialer Sicherheit und neuen Technologien? Schaffen wir einen großen Sprung oder ist es besser, zügig mehrere kleine Schritte zu gehen, wenn wir dadurch die Akzeptanz steigern können? An diesen Fragen müssen sich Eliten messen lassen. Zu diesem Zweck sollten sie verschiedene Perspektiven einnehmen können. Bloßes Shareholder-Management war gestern!

Demokratie verteidigen!

Eliten müssen heute, um ihrer gesellschaftlichen Aufgabe und Verantwortung gerecht zu werden, mehr denn je auch an die Voraussetzungen von Rechtsstaat und sozialer Marktwirtschaft denken und diese fördern. Sie sollten nicht schweigen, wenn am Fundament unserer Demokratie gesägt wird. Wenn es darum geht, öffentlich Stellung zu beziehen gegenüber Rassisten, Autoritären und Fanatikern, dann sind hier auch die Wirtschaftseliten gefordert. Nicht nur, aber auch deshalb, weil eine offene, vielfältige Gesellschaft und eine exportorientierte, auf ausländische Fachkräfte angewiesene Volkswirtschaft zwei Seiten derselben Medaille sind.