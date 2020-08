Das Berliner Start-up Delivery Hero wird den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard im Dax ablösen. Seit der Coronakrise hat sich der Aktienkurs des Essenslieferanten verdoppelt, das Unternehmen gilt als einer der Gewinner des Corona-Lockdowns. Vier Millionen Bestellungen verarbeiteten die Berliner im zweiten Quartal 2020 weltweit pro Tag – eine Verdoppelung zum Vorjahr. Allerdings: Mit Delivery Hero kommt auch ein Unternehmen in den deutschen Leitindex, das zwar seit Jahren rasant wächst, aber bisher nur Verluste macht. Für den Finanzchef des künftigen Dax-Mitglieds, Emmanuel Thomassin, sind das Wachstumsschmerzen, die man für die Strategie bewusst in Kauf nimmt.

Capital: Herr Thomassin, seit Donnerstag ist es offiziell: Delivery Hero wird Teil des Dax. Was bedeutet das für Sie?

EMMANUEL THOMASSIN: Vor allem eine Bestätigung unserer Geschäftsidee. Seit unserem Börsengang vor drei Jahren arbeiten wir stetig daran, unseren Kunden, Restaurants und Investoren einen Mehrwert zu bieten. Es ist schön, dass der Markt das anerkennt. Der Dax-Aufstieg ist für uns ein Meilenstein auf dem Weg unserer Expansion, im alltäglichen Geschäft wird sich aber nicht viel ändern.

Ihr Unternehmen ist bald Teil des deutschen Leitindex, hat aber gar kein nennenswertes Deutschlandgeschäft mehr. Das haben Sie 2019 an die Takeaway-Gruppe verkauft, ihr schärfster internationaler Konkurrent. Weshalb haben Sie sich aus ihrem Heimatmarkt zurückgezogen?

Wir kommen aus Berlin, aber unsere Heimat sind die 43 Länder, in denen wir Geschäfte machen. Wir müssen uns eben immer wieder fragen: Was ergibt für unser Geschäftsmodell am meisten Sinn? Und dabei sollten Emotionen keine große Rolle spielen. Es gibt in den Ländern außerhalb Deutschlands viel größeres Wachstumspotential. Menschen im Nahen Osten oder Asien beispielsweise bestellen grundsätzlich mehr als Kunden in Deutschland. Deswegen haben wir uns vergangenes Jahr für einen Verkauf entschieden und dieses Geld in weiteres Wachstum investiert.

Planen Sie, in Zukunft wieder auf den deutschen Markt zurückzukehren?

Zurzeit haben wir das nicht vor. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Länder, die für uns bessere Wachstumschancen bieten.

Vor drei Jahren planten Sie, 2018 profitabel zu werden. Bis heute ist daraus nichts geworden, Ihr Verlust ist in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Wann erwarten Sie, profitabel zu sein?

Wir haben zu dieser Frage zurzeit keine Position. Für uns ist das Wachstum des Unternehmens das Wichtigste.

Sie teilen Ihr globales Geschäft in vier Bereiche auf. In welchen davon schreiben Sie aktuell schwarze Zahlen?

Die Region Nahost und Nordafrika ist seit vergangenem Jahr profitabel. Dort steigern wir, trotz weiterer Investitionen, organisch unseren Gewinn. Europa wird dieses Jahr die Gewinnschwelle erreichen. Unser Umsatz in der Region Asien hat sich im zweiten Quartal 2020 verdreifacht. Der Umsatz in Amerika wächst um über 100 Prozent. Auch hier sind wir auf einem guten Kurs.

Sie berichten Ihre Konzernergebnisse zurzeit auf der Basis des bereinigten EBITDA – aus Sicht etlicher Kritiker ist das intransparent und ermöglicht Ihnen, die Zahlen zu schönen. Ab wann stellen Sie das Nettoergebnis in den Mittelpunkt?

Wie bei allen anderen, schnell wachsenden Unternehmen fokussieren auch wir uns auf das bereinigte EBITDA. Wenn beispielsweise große Übernahmen anstehen, rechnen wir die dadurch entstehenden Sonderausgaben, etwa für Dienstleistungen von Banken und Notaren, aus unserem Ergebnis heraus. Diese einmaligen Ausgaben werden in der Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Wir werden solche Sonderausgaben im Zuge unserer Übernahmen immer wieder haben. Deshalb ist das bereinigte EBITDA eine geeignete Kennziffer und das wird von unseren Investoren auch so akzeptiert. Wir sind mit unserem Wachstum noch lange nicht am Ende. Erst dann würde es sich aus unserer Sicht lohnen, das Nettoergebnis zu fokussieren.

Welche Nettomarge streben Sie mittel- bis langfristig an?

Wir streben eine EBITDA-Marge von ungefähr fünf bis acht Prozent des Brutto-Warenvolumens an.

Eine halbe Milliarde Euro haben Sie 2019 für Marketing ausgegeben. Das ist mehr als ein Drittel Ihres Umsatzes. Dieser Posten steigt Jahr für Jahr stetig. Wird das zu einem Dauerzustand werden?

In absoluten Zahlen werden unsere Marketingausgaben definitiv weiter steigen. Prozentual vom Brutto-Warenvolumen hingegen werden diese Kosten sinken. Gerade, wenn wir neue Märkte erschließen, müssen wir am Anfang viel investieren, um Kunden und Restaurants zu akquirieren. Das bringt das Geschäftsmodell mit sich.

Die Konkurrenz ist knallhart, Unternehmen wie Uber oder das vom japanischen Großinvestor Softbank unterstütze Rappi können viel Geld verbrennen. Welche Vorteile hat Delivery Hero gegenüber diesen Mitbewerbern?

Dass wir unsere Lektion bereits gelernt haben. Zu Beginn dachten wir auch: Marketing ist das Ein und Alles. Wir haben teilweise Geld `verbrannt` und uns nicht genug um die Qualität unserer Dienstleistungen gekümmert. Heute wissen wir, dass hervorragende Leistungen wie kurze Lieferzeiten, wenige Ausfälle, zufriedene Kunden, Restaurants und Fahrer-Innen ein besserer Hebel zum Wachstum sind. Wenn wir bemerken, dass unsere Servicequalität in einem Markt nicht stimmt, stoppen wir sofort die Werbeausgaben und verbessern zuerst unseren Service. Marketing ist eben nicht alles.

Der Goodwill durch Firmenübernahmen in Ihrer Bilanz wächst an. 2019 betrugen die Geschäfts- oder Firmenwerte Ihrer Übernahmen rund 40 Prozent des Eigenkapitals. Wie stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht verkalkulieren?

Intern bewerten wir unsere Übernahmen einmal pro Monat neu. Jährlich schaut unser Wirtschaftsprüfer auf den Wert der gekauften Unternehmen. Wir hatten bis jetzt nur minimale Abschreibungen auf diese Geschäfts- oder Firmenwerte und haben damit gezeigt, dass wir den richtigen Instinkt für lohnende Deals haben.

Als nächstes möchten Sie den südkoreanischen App-Entwickler Woowa für 3,6 Mrd. Euro übernehmen. Nach Zahlen aus dem Jahre 2018 würden Sie damit den 79-fachen Bruttogewinn und den 15-fachen Umsatz bezahlen.

Diese Bewertungsmodelle sind für das Geschäft, in dem wir tätig sind, nicht treffend. Was wir uns anschauen, sind die Wachstumsraten des Umsatzes und des Gewinns. Wenn diese wie bei Woowa vielversprechend aussehen, dann bewerten wir auf dieser Basis den Unternehmenswert. Südkorea ist der viertgrößte Essensliefermarkt auf der Welt. Mit ihrer App Baedal Minjok betreibt Woowa die größte Plattform für Essensbestellungen in dem Land und wächst stetig weiter. Für den Kaufpreis haben wir Wandelschuldausschreibungen ausgegeben und eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das wurde von unseren Anteilseignern mit großer Mehrheit befürwortet.

Wo sehen Sie den Wert für den Aktionär in Ihrer durch Schulden und Kapitalerhöhung finanzierten Expansionsstrategie?

Wachstum ist unsere höchste Priorität. Das wissen unsere Investoren. Dafür sind sie auch bereit, eine Verwässerung des Aktienstammes hinzunehmen. Unser Aktienkurs spiegelt das wider.

Eine der größten Wachstumsmöglichkeiten sehen Sie in der Lieferung abseits von Essen. „Quick commerce“ nennen Sie diesen Bereich.

Richtig. Wir möchten für den Kunden auf der letzten Meile alles liefern, was er haben möchte: Ob Blumen, Essen, Bücher oder Elektronik. Traditionell dauert es drei bis fünf Tage, bis eine Onlinebestellung bei einem Besteller eintrifft. Dieser Markt ist reif für eine Veränderung. Mit unserer technischen und logistischen Erfahrung können wir schnell in diesen Markt expandieren und planen, Kunden rund um die Welt eine Lieferung von Online-Bestellungen in unter einer Stunde anzubieten. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben wir bereits zehn Millionen solcher Bestellungen abgewickelt und sehen dort ein sehr starkes Wachstum.

