In Russland firmiert der Velaro als „Sapsan“, zu Deutsch Wanderfalke. Der Zug ist für Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius ausgelegt. Er verkehrt auf der Pendelstrecke zwischen Moskau und Sankt Petersburg: 650 Kilometer in drei Stunden und 45 Minuten. Der Startschuss für den Bau der ersten Sapsans fiel schon 2011. Vier von 13 Velaro-RUS-Zügen, in Design und Ausstattung ähnlich dem ICE3 der Deutschen Bahn, wurden an die russische Staatsbahn RZD ausgeliefert. Dann griff Präsident Putin die Ukraine an – und Siemens kappte die Verbindung. Die ausstehenden Züge würden nun „gefertigt und eingelagert“, so Siemens Mobility. Das Auftragsvolumen lag bei rund 1,1 Mrd. Euro – inklusive der Instandhaltung der Züge für 30 Jahre.