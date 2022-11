Zwölf Stadien mussten für die Fußball-WM 2014 in Brasilien gebaut oder grundlegend saniert werden. Auch das trieb die Kosten in die Höhe. Am Ende stand den Angaben zufolge die Summe von 15,0 Mrd. Dollar (heute: 18,8 Mrd. Dollar). Dieser Negativrekord wurde nun aber massiv in den Schatten gestellt.