von Katja Michel Der Weg zur Klimaneutralität ist eine Mammutaufgabe. Capital stellt Innovationen vor. Diesmal: Wie ein Start-up aus Prenzlau Dächer mit Solarziegeln eindeckt

Klimaziele

Bis 2045 sollen alle Gebäude in Deutschland klimaneutral sein. Deswegen war rund ums Haus zuletzt einiges los: erst die Aufregung um ein Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen, dann der Beschluss des EU-Parlaments, Hausbesitzer zur energetischen Sanierung zu verpflichten. Über die Pläne verhandeln nun die Mitgliedstaaten. Sie sehen unter anderem vor, ältere Gebäude ab 2023 bei größeren Renovierungen mit Solaranlagen zu versehen. Neuere Häuser müssen diese ab 2028 bekommen, wenn es technisch möglich und ökonomisch sinnvoll ist.

Zukunftshoffnung

Die deutsche Solarindustrie hofft in der Energiewende auf eine Renaissance. Das Start-up Autarq will mit Solardachziegeln Teil der Wende sein. Noch sind die Ziegel ein Nischenbusiness – in dem auch Tesla mitmischt. In Deutschland ist „Solar Roof“ bisher aber nicht auf dem Markt.

In der Praxis

Der Vorteil: Solardachziegel eignen sich auch für denkmalgeschützte Häuser und solche mit verwinkelten Dächern. Allerdings sind sie teurer als herkömmliche Solaranlagen. Die Plattform Energieheld rechnet für ein 100-Quadratmeter-Dach, das mit Autarq-Ziegeln gedeckt wird, mit Gesamtkosten (inkl. Einbau) von 50.000 Euro im Neubau und 27.500 Euro im Bestand. Bei normalen Anlagen seien es 33.000 bzw. 10.500 Euro.

„Der millionste Ziegel wird das Werk verlassen“

Wie und wo fertigen Sie die Solardachziegel?

KAI BUNTROCK (Autarq-CEO): Wir arbeiten mit Tonziegelherstellern wie Creaton und Jacobi Walther zusammen und stellen die Ziegel in Prenzlau in Brandenburg her. 2022 sind wir in die Massenproduktion eingestiegen, dieses Jahr wird der millionste Ziegel unser Werk verlassen.

Wie steht es um die Leistung der Ziegel?

Wir nutzen für die Herstellung die gleiche Qualität von Solarzellen, Solarglas und Verkapselungsmaterial wie traditionelle Modulhersteller. Die Effizienz pro aktiver Solarfläche unterscheidet sich daher nicht.

Wo liegen Ihre Ziegel schon auf Dächern?

In sechs europäischen Ländern, von Italien bis Norwegen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Darunter sind Architektenhäuser und historische Gebäude. Sanierungen machen mehr als 90 Prozent der Anwendungsfälle aus.