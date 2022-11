Der amerikanische Medienunternehmer und Investor begann seine Karriere in den 1990er-Jahren als Tech-Journalist. In der Dotcom-Ära wechselte er die Seiten und machte sich mit der Blog-Plattform Weblogs selbstständig, die er später für geschätzte 25 Mio. US-Dollar an AOL verkaufte. Mit seinem Vermögen investierte er früh in einige große Tech-Unternehmen, darunter Uber und Robinhood. Heute ist Calacanis vor allem durch seinen Podcast All In bekannt, den er regelmäßig mit zwei befreundeten Silicon-Valley-Investoren aufnimmt.

Calacanis ist ein langjähriger Freund von Musk. In der Anbahnung des Twitter-Deals beriet er ihn vor allem in Produkt- und Strategiefragen. So haben die beiden schon im April über Massenentlassungen, die Einführung einer Präsenzpflicht im Büro und die Entwicklung des Bezahlangebots Twitter Blue diskutiert. Das geht aus ihrem privaten Nachrichtenverlauf hervor, der durch Gerichtsdokumente an die Öffentlichkeit gelangte. Alle drei Maßnahmen hat Musk in der ersten Woche als CEO auf den Weg gebracht. In den Chats hatte sich Calacanis auch offensiv als Twitter-Chef unter Musk ins Spiel gebracht. „Schick mich aufs Spielfeld, Coach! (lachender Smiley) Twitter CEO ist mein Traumjob”, schrieb er dem Tesla-Chef.