#6 Axel Springer

Ein Unternehmen ganz oder teilweise an Investoren zu verkaufen, ist oft eine strategische Entscheidung für mehr Wachstum. Das steckte auch hinter dem Einstieg der New Yorker Private-Equity-Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) bei der Axel Springer SE (DDW: 3,1 Mrd. Euro Umsatz). Sie war im Sommer 2019 mit ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot erfolgreich. „KKR verfügt über erhebliche Expertise in den Bereichen Digital und Medien sowie eine beeindruckende Bilanz an erfolgreichen Investitionen in Deutschland und in ganz Europa. Der Investor stellt für Axel Springer einen starken strategischen und finanziellen Partner dar“, hatte das Medienhaus den Schritt begründet. KKR hält aktuell 35,6 Prozent der Aktien. 22,5 Prozent sind noch direkt im Besitz der Verlegerin Friede Springer. Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner kommt auch dank eines millliardenschweren Aktiengeschenks von Springer auf 21,9 Prozent der Anteile. 12,9 Prozent entfallen auf den kanadischen Pensionsfonds CPPIB. Er war kurz nach KKR bei Axel Springer eingestiegen.