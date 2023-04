Tiktok, das neue Amazon?

Tiktok schickt sich laut den Experten sogar an, in der realen Welt Fuß zu fassen: „Gerüchten zufolge errichtet das chinesische Unternehmen Fulfillment-Zentren in Seattle und Los Angeles, um Amazon im E-Commerce-Geschäft Konkurrenz zu machen.“ Das Verbot der App auf Diensthandys von Angestellten des EU-Parlaments sowie Gerüchte um ein generelles Verbot in den USA überschatten jedoch diese Expansionsbemühungen.

Mehr