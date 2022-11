Die QNB Group ist laut dem „Forbes“-Ranking gemessen an den Vermögenswerten die größte Bank in Afrika und dem Nahen Osten. Das 1964 gegründete Unternehmen ist den Angaben zufolge in 31 Ländern aktiv. Es war mit einem Marktwert von 53,3 Mrd. Dollar der wertvollste börsennotierte Konzern in Katar. Aber wie sieht es mit den nicht an den Börsen gehandelten Riesen des Emirats aus?