Interbrand kürte Apple das zehnte Jahr in Folge zur wertvollsten Marke der Welt. Deren Wert belief sich der Analyse zufolge 2022 auf 482,2 Mrd. Dollar. Das waren 18 Prozent mehr als im vorherigen Ranking. Apple war damit nach Ansicht von Interbrand mehr als fünfmal so wertvoll wie Samsung (Platz fünf) und fast doppelt so viel wert wie Google (Platz vier). Ob die Lieferprobleme beim iPhone durch den Corona-Lockdown im chinesischen Werk des Zulieferers Foxconn daran etwas ändern werden?