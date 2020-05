#1 Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten

Eigentlich war „Am Ende der Welt“ als letzter Film der Fluch der Karibik Saga geplant. Nur etwa ein Jahr nach dessen Kinoerfolg wurde aber bereits verkündigt, dass es eine Fortsetzung geben solle. In „Fremde Gezeiten“ sind Johnny Depps Co-Stars Keira Knightley und Orlando Bloom nicht mehr mit an Bord, dafür bekommt er Verstärkung von Penélope Cruz. Der Piratenfilm erschien in 3D und spielte über eine Milliarde US-Dollar ein. Mit Produktionskosten in Höhe von 430 Mio. Dollar ist er bis heute der teuerste Film aller Zeiten.