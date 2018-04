Kenias Präsident Uhuru Kenyatta

#3 - Kenias Präsident Uhuru Kenyatta: Als Spross der politischen Kenyatta-Dynastie verkörpert der 2017 wiedergewählte Präsident – hier auf dem Rollfeld in Somalia – wie kein anderer die wohlhabende Elite der größten ostafrikanischen Volkswirtschaft. Das auf rund 500 Mio. Dollar taxierte Vermögen basiert vor allem auf Grundbesitz, der auf Staatsgründer Jomo Kenyatta und seine Ehefrau zurückgeht. Sie waren am Ende der britischen Kolonialherrschaft in den Besitz vieler tausend Hektar fruchtbaren Ackerlandes gelangt und bis zum Verbot am Elfenbeinhandel beteiligt. Den akkumulierten Reichtum thematisierte die CIA sogar in einem Geheimpapier aus Furcht vor möglichen Unruhen bei der Machtübergabe. Später kamen Anteile in der milchverarbeitenden Industrie (Brookside Dairies), dem Medienkonzern Mediamax, der Hotelkette Heritage und der Commercial Bank of Africa hinzu. Der heute 56-jährige Uhuru, was so viel wie Freiheit bedeutet, begann seine politische Laufbahn als Finanzminister und Vizepremier. In seiner ersten Amtszeit als Präsident stiegen Staatsverschuldung und Ungleichheit, 45 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze.