Platz drei der Newcomer-Charts ging an die Life Insurance Corporation of India, die auf Platz 98 des Rankings debütierte. Die Versicherungsgruppe und Investmentgesellschaft befindet sich mehrheitlich im Besitz des indischen Staates. Der Umsatz belief sich laut „Fortune“ im Geschäftsjahr 2021 auf 97,3 Mrd. Dollar (plus drei Prozent), der Gewinn auf 553,8 Mio. Dollar (plus 38 Prozent).