Die Schweiz wurde zum zwölften Mal in Folge zum innovativsten Land der Welt gekürt. Die Analysten vergaben in zwei der sieben Unterkategorien den ersten Platz an die Alpenrepublik: kreativer Output sowie Wissensstand und -transfer. Das schlechteste Ergebnis gab es für die Schweiz in puncto Infrastruktur (Platz acht). China überrundete Frankreich und verpasste auf Platz elf den Einzug in die Top 10 nur noch knapp. Es war das einzige Land mit mittlerem Einkommensniveau in den Top 30.