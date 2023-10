#2 Metallindustrie

Soll die Metallindustrie in Deutschland eine Zukunft haben? Dieser Frage kommt in der Debatte um einen Preisdeckel für die Industrie eine zentrale Bedeutung zu. Die Zahlen von Destatis verdeutlichen, warum das so ist. Der Bereich „Metallerzeugung und -bearbeitung“ rangierte 2021 mit 254,2 Milliarden kWh auf dem zweiten Platz. Das war mehr als zehnmal so viel Energie wie bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (Platz neun).

