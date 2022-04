von Nina Jerzy Deutschland hat zwar noch keine Flüssigerdgas-Terminals, sucht aber dringend Lieferanten. Die Liste der größten LNG-Exporteure der Welt zeigt: die USA und Katar haben einen mächtigen Konkurrenten

2020 waren die Preise für Flüssigerdgas im Sinkflug. Sie erreichten in Asien zu Beginn der Corona-Pandemie sogar einen historischen Tiefststand, wie der britische Mineralölkonzern BP 2021 in seinem Jahresbericht „Statistical Review of World Energy“ darlegte. Die globalen Lieferungen von LNG stiegen demnach im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 0,6 Prozent – ein Zehntel des Wachstums, das sonst durchschnittlich verzeichnet wurde. Zwei Jahre später aber reißt sich die Welt um den per Schiff exportierbaren Energieträger, der unter anderem Deutschland während der Energiewende schneller unabhängig von Russland machen soll.