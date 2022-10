Sieben Gasspeicher in Deutschland haben laut dem Datendienst Statista aktuell eine Kapazität von rund einer Milliarde Kubikmeter. Den Anfang macht mit 992 Millionen Kubikmeter der Gasspeicher in Breitbrunn-Eggstätt. Betreiber der Anlage in der Nähe des Chiemsees ist die Uniper Energy Storage GmbH. Verwaltet wird sie von der Nafta Speicher GmbH. Die unterirdischen Strukturen wurden von 1977 bis 1993 zur Erdgasförderung genutzt. 1996 erfolgte der Umbau in eine Lagerstätte für Gas.