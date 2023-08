#2 Tencent

Der Online-Gigant Tencent gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, gemessen am Börsenwert. Gaming spielt dabei in der Expansionsstrategie des Firmenchefs Ma Huateng eine entscheidende Rolle. Tencent entwickelt Spiele in großem Maßstab selbst und investiert in ausländische Entwickler. Der Games-Bereich erwirtschaftete dem Ranking zufolge 2022 einen Umsatz von umgerechnet 24,8 Mrd. Dollar. „Der Anteil von Videospielen am Gesamtumsatz von Tencent betrug rund 31 Prozent“, meldete Statista. Den ersten Platz aus dem Ranking für 2021 musste Tencent demnach aber an einen Konkurrenten aus Japan abtreten.

