Die Schwarz-Gruppe ist mit weitem Abstand das größte Unternehmen, das komplett in Besitz des Gründer beziehungsweise dessen Nachfahren ist. Gemessen am Umsatz belegte der Lebensmitteleinzelhändler (Lidl, Kaufland) mit 151,5 Mrd. Dollar Umsatz Platz vier im Ranking. Der Heilbronner Kaufmann Josef Schwarz war 1930 als Gesellschafter in die Lidl & Co. Südfrüchtenhandlung eingetreten. Sein 1939 geborener Sohn Dieter Schwarz machte daraus das größte Einzelhandelsunternehmen in Europa. Eigentlich hätte die Schwarz-Gruppe Aussicht auf Platz drei gehabt. Hier kam ihr allerdings der Überflieger der Top 10 in die Quere.