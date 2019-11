Europas Wirtschaft kämpft zwischen den Supermächten USA und China um Strategien für die Zukunft. Manche Politiker werben für mehr Selbstbewusstsein und das Kultivieren eigener Stärken in dem Wirtschaftsraum. Manch ein Großkonzern aber übt sich in Realpolitik. Dazu gehört das französische Traditionsunternehmen LVMH, das kürzlich im Beisein von US-Präsident Donald Trump eine Louis-Vuitton-Fabrik in Texas eröffnet hat – auch, um etwaige Strafzölle in der Zukunft für den US-Markt zu umgehen.

Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ ermittelt jährlich die größten börsennotierten Konzerne der Welt. Beim 2019er Ranking stellten die Experten fest: „Die Mehrheit der 25 größten europäischen Firmen sind im weltweiten Vergleich abgerutscht.“ Ein Grund: Die von Trump angedrohten Strafzölle für europäische Autos. Die Liste „Global 2000“ bewertet die Firmen nach Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert (Stichtag: 18. April 2019).

Dies sind die zehn größten Konzerne in Europa: