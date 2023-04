7 Diehl

Deutsche Unternehmen verlieren im Ranking der größten Rüstungskonzerne weltweit an Boden. Das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI führt in seinen aktuellen Top 100 (mit Umsatzzahlen aus dem Jahr 2021) sieben Rüstungskonzerne mit deutscher Beteiligung. Zwei davon verschlechterten sich im Vergleich zum Vorjahr in dem Ranking. Einen großen Sprung nach oben machte hingegen Diehl. Deren Umsatz mit Rüstungsgütern und -dienstleistungen stieg den Angaben zufolge binnen eines Jahres von umgerechnet 750 auf 870 Mio. US-Dollar. Diehl gelang damit der Sprung in die Top 100 auf Platz 99 (2020: Platz 109). Diehl Defence liefert nach eigenen Angaben Hightech-Ausrüstung in den Bereichen bodengebundene Luftverteidigung, Lenkflugkörper, Trainings- und Schutzsysteme sowie Munition. Der Konzern gab seinen Umsatz 2022 mit 810 Mio. Euro an.

