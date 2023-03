Familienunternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Das liegt auch daran, dass die Gründer und ihre Nachfahren häufig über viele Generationen hinweg die Kontrolle über ihre Firma behalten. So waren nur drei der zehn gemessen am Umsatz größten Familienunternehmen Deutschlands börsennotiert, darunter die Henkel AG. Das geht aus dem Family Business Index 2023 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und der Universität St. Gallen hervor. Dort belegte die Henkel AG mit einem Umsatz von umgerechnet 23,7 Mrd. US-Dollar Platz 74. Das bedeutete in Deutschland wie schon beim vorherigen, 2021 veröffentlichten Ranking Platz zehn. Die Familie des Gründers Friedrich Karl Henkel kontrolliert demnach unverändert 61,6 Prozent der Anteile.