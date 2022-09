Der gemessen am Umsatz größte Energieversorger der Welt ist auch die Nummer eins der chinesischen Wirtschaft. Die State Grid Corporation of China ist für den Großteil der Stromversorgung in der Volksrepublik zuständig und fand sich in den vergangenen Jahren im „Fortune“-Ranking stets auf dem zweiten oder dritten Platz wieder. 2022 wurde es mit 461 Mrd. Dollar (plus 19 Prozent) Rang drei. Das übertrafen im globalen Wettstreit nur Amazon und der „Fortune“-Spitzenreiter Walmart. Der Gewinn von State Grid kletterte laut dem Ranking im Geschäftsjahr 2021 um 28 Prozent auf 7,1 Mrd. Dollar.