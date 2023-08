#8 BGI / Groupe Castel

Die meisten der größten Brauereien der Welt sind vielen Verbrauchern ein Begriff. Es gibt in diesem Ranking aber auch hierzulande weithin unbekannte Marken. Dazu gehört die Société des Brasseries et Glacières Internationales (BGI). Der Brauereibetreiber ist in diversen Ländern Afrikas aktiv und gehört zur französischen Groupe Castel. Er kam mit 44 Millionen Hektoliter Bier (plus 9,2 Prozent) auf den weltweit achten Platz.

