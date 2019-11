#1 Industrial and Commercial Bank of China

Die größte Bank der Volksrepublik ist zugleich das größte Kreditinstitut der Welt. Die Industrial and Commercial Bank of China liegt mit 4027,4 Mrd. Dollar weit vor den Konkurrenten. Ihre Bilanzsumme zum Stichtag 31. Dezember 2018 war mehr als doppelt so hoch wie die der US-Bank Citigroup auf Platz elf. Die Deutsche Bank rutschte in dem Ranking zwei Plätze auf Rang 17 ab (Bilanzsumme: 1543,55 Mrd. Dollar).